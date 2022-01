Politizando: Ex-homem forte de Waldez diz que não quer saber de política

Alberto Góes nega convite de Jaime e diz que continua na iniciativa privada. E mais sobre os bastidores da política do Amapá

Por SELES NAFES

Alberto e a iniciativa privada

O pesquisador e arquiteto Alberto Góes, ex-homem forte do governo Waldez nos dois primeiros mandatos do pedetista, tem negado que esteja de alguma forma colaborando profissionalmente com a pré-campanha de Jaime Nunes (Pros). Em quarentena por estar com covid-19 pela segunda vez, Alberto tem dito que o único objetivo dele é a expansão da Você Telecom, empresa na qual comanda o setor de ampliação desde 2017.

Panamá da Amazônia

No ano passado, no entanto, Alberto Góes aceitou convites para conversar com Clécio (sem partido) e Jaime em momentos diferentes. Alberto falou sobre a experiência dele em Barcarena (PA), principal polo econômico do Pará, e que o Amapá pode ser o ‘Panamá da Amazônia’, referência à vocação geográfica do Porto de Santana.

Menos de 10%

E por falar em Jaime, equipe tem batido cabeça para entender porque ele não consegue atingir dois dígitos nas pesquisas de consumo interno do Pros e de outros partidos.

As vaias

As vaias ao senador Davi (DEM) no evento com o presidente Bolsonaro (PL), há menos de duas semanas em Macapá, não teriam influenciado a opinião pública nas pesquisas internas. Segundo aliados, ele continua pontuando com folga sobre Capi (PSB), Cirilo (Podemos), Pastor Guaracy (PTB), coronel Palmira (PTB) e outros. A confirmar.

Desenvolvimento sustentável

Capi, aliás, tem se dedicado ao empreendimento sustentável da família, a Flor da Samaúma, na região do Curiaú. O sítio no meio da floresta oferece passeio pelo rio, degustação de ‘açafé’ (café com caroços torrados de açaí), trilha, além do próprio açaí com farinha. O ex-senador convidou o prefeito Dr Furlan (Cidadania) para uma visita.

Nova geração

Para o ex-governador Capi, o grande desafio nas últimas campanhas tem sido se apresentar para a nova geração, que o desconhece quase que por completo. Apesar de comunicar bem, ter boas ideias e ter experiência de sobra, o ‘pai da transparência’ não tem acertado a mão nas alianças políticas das últimas eleições.

Em cheio

O governo do Estado parece ter acertado na escolha da empresa para tocar o último lote da Rodovia Norte-Sul, que incluirá um viaduto com a Rodovia Duca Serra. A empresa é a mesma que está construindo o residencial Miracema, na zona norte de Macapá. Mesmo na estação das chuvas, a empreiteira tem conseguido tocar a obra, inclusive aos domingos, algo inédito por estas bandas.

De volta

O deputado federal Pedro da Lua aceitou convite da direção nacional do PSC para reassumir o comando do partido no Amapá, posto que ele chegou a ocupar entre 2017 e 2019. A legenda no Amapá estava sendo presidida por Ivone Chagas, esposa do procurador de justiça do MP Estadual, Joel Chagas.

Bastão

No entanto, a direção nacional pediu que Da Lua voltasse a comando o partido, e a passagem de bastão deve ocorrer no próximo dia 10, de forma amigável. Ivone deverá ser candidata a deputada federal.

Devolução

No início de abril, Da Lua, que é suplente, entregará a vaga de volta ao titular, Luiz Carlos (PSDB), que precisará se desincompatibilizar da Secretaria de Cidades do Estado para concorrer à reeleição. Pedro Da Lua, que apresenta programa de TV, deve disputar de novo a Câmara dos Deputados.