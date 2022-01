Politizando: Os ‘indiozinhos’ do Amapá e mais….

Os bastidores da política do Amapá

Por SELES NAFES

A ministra e o post

Os seguidores da ministra da Mulher e Família, Damares Alves, aprovaram o post onde ela diz que poderia se candidatar pelo Amapá, numa possibilidade de concorrer ao Senado. A postagem no perfil dela, no Instagram, teve mais de 2,1 mil comentários em 24h, a maioria pedindo que ela concorra contra Davi Alcolumbre (DEM), pois seria um páreo fácil. A ministra se referia ao convite do presidente Jair Bolsonaro para que ela concorra ao Senado por São Paulo.

Indiozinhos do Amapá

“Mas eu confesso que amo o Amapá. Eu amo meus indiozinhos do Amapá”, respondeu ela em seu perfil após o anúncio de Bolsonaro. Eleitores do Amapá, no entanto, acharam que ela se referiu à população do Estado de maneira infeliz e reagiram.

Lobato I

O radialista e advogado Carlos Lobato, hoje filiado no PP, decidiu que vai se candidatar mais uma vez ao parlamento estadual. Será a terceira vez. Em 2018, Lobato bateu na trave mesmo fazendo uma campanha sem dinheiro. A legenda comandada por André Abdon preferiu direcionar R$ 500 mil só para a candidatura de Roseli Matos, que acabou não sendo reeleita. Lobato, no entanto, disse que se não conseguir, essa será a última tentativa de entrar para a política.

Lobato II

Lobato avalia se permanecerá no PP. Ele conversa atualmente com cinco partidos decididos apostar as fichas numa candidatura à Alap. A possibilidade de sair do partido de André Abdon é maior que a de ficar.

Filiações

Depois de Sueli Pini, outro nome do direito decidiu se filiar a um partido político para deve disputar a uma cadeira de deputado federal. O promotor aposentado e advogado Adilson Garcia filiou-se ao PSC. Pini quer o Senado.

Jaime e o PSB

As conversas avançaram, e Jaime está cada vez mais próximo de uma aliança com a família Capiberibe, que comanda o PSB. No entanto, ele sabe que a união de perfis antagônicos no campo ideológico geralmente causa perdas e ganhos para ambos, resta saber quem perderia mais.

Reedição

O partido de João, Camilo e Janete vê cada vez mais distante a possibilidade de o senador Randolfe Rodrigues (Rede) confirmar candidatura ao governo. O motivo é a possível reedição da parceria entre o senador e o ex-prefeito de Macapá, Clécio Luís (sem partido), que lidera as pesquisas de consumo interno.

Cirilo isolado

O ex-candidato ao governo, prefeitura e senado, Cirilo Fernandes (Podemos), pode ficar isolado completamente se o prefeito Dr Furlan (Cidadania) ouvir conselhos de apoiadores e indicar a esposa Raíssa Furlan como candidata ao Senado. Até o ano passado, era certa a candidatura dela à Assembleia Legislativa, mas ela também estaria pontuando em pesquisas de consumo interno para o Senado.

Adeus

Se isso ocorrer, Jaime, que é apoiado por Furlan, pode dar adeus a uma aliança com o PSB, já que na família Capiberibe o objetivo é trabalhar a candidatura de Capi ao Senado.