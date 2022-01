Politizando: Possível nova onda de covid-19 atinge políticos em cheio

Os bastidores da política do Amapá

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Covid e políticos

A possível nova onda de covid-19 no Amapá parece ter escolhido os políticos. Nos últimos dias, muitos deles declararam estar com a doença que ainda não tinham contraído nos últimos dois anos de pandemia. Os deputados Acácio Favacho (federal Pros) e Marília Góes (estadual PDT) são alguns deles. Até agora, os que manifestaram estar com a doença estão vacinados, e, por isso, desenvolveram sintomas leves.

Vem mais por aí

A expectativa é de que mais políticos apareçam doentes nos próximos dias, já que a maioria não usava máscaras no evento com o presidente Jair Bolsonaro (PL), na semana passada, em Macapá. Eles se misturaram à multidão de militantes também desprotegidos.

Disputa no PTB

O PTB terá apenas um candidato ao Senado, avisou o presidente da legenda, Kássyo Ramos. No entanto, a legenda tem dois nomes de peso com a mesmaa pretensão: a coronel PM Palmira e o pastor Guaracy Júnior. Kássyo Ramos tomou uma decisão: quem estiver pontuando melhor nas pesquisas terá a indicação e o apoio financeiro do partido para concorrer.

Desafio: pontuar

E por falar em PTB, Kássyo ainda não desistiu de ver o pastor e professor universitário Gesiel Oliveira como vice na chapa de Jaime Nunes. Contudo, orientou Gesiel a se movimentar o máximo possível para pontuar em pesquisas de consumo interno como candidato ao governo. Trocando em miúdos: terá que provar que tem densidade eleitoral.

Da justiça à política

A desembargadora aposentada Sueli Pini, agora filiada ao PRTB, não é a única a mudar de lado do balcão. Depois de julgar políticos, ela agora é uma agente política e deve se candidatar ao Senado. A mesma decisão foi tomada pelo promotor de justiça Afonso Guimarães.

Combate à corrupção em busca de votos

Depois de investigar e processar políticos, o promotor acaba de se aposentar e conversa com líderes partidários para ingressar em alguma legenda. Entre os partidos na ‘mira’ do promotor está o PTB. A aposta é de que Afonso Guimarães poderá utilizar seu currículo de combate à corrupção para convencer os eleitores de que merece um voto de confiança para deputado federal.

Clécio, sem volta para ‘casa’

O ex-prefeito de Macapá e pré-candidato ao governo, Clécio Luís (sem partido), foi forjado no PT, assim como o senador Randolfe Rodrigues, hoje na Rede. Os dois fizeram trajetórias partidárias parecidas, mas um retorno de Clécio para a esquerda é um cenário descartado. Tanto é que o convite de refiliação ao PT foi recusado.

Sem volta pra casa II

O pré-candidato, que está residindo em Oiapoque desde o início de dezembro, foi procurado por Marcos Roberto e também chegou a conversar com o presidente estadual da legenda, Antônio Nogueira. Clécio só deve definir a próxima legenda em fevereiro, e já avisou que será no campo ideológico de centro, provavelmente, Avante ou PSDB.

Jaime e os prefeitos

Enquanto Clécio está residindo nos municípios para se aproximar mais da população que não o conhece tanto como na capital, o vice-governador e também pré-candidato ao governo, Jaime Nunes (Pros), tem adotado outra estratégia: se articular no meio político. Aliados afirmam que ele já tem apoio da maioria dos prefeitos. Contudo, Jaime também estaria planejando uma maratona de visitas ao interior do Estado.