Politizando: Reaproximação pode definir apoio de Randolfe a Clécio

Os bastidores da política do Amapá

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Reaproximação

Afastados desde a campanha de 2020, o ex-prefeito de Macapá, Clécio Luís (Rede), e o senador Randolfe Rodrigues (Rede), se reaproximaram nos últimos dias e voltaram a conversar. Entre os temas: a futura candidatura de Clécio ao governo do Amapá.

Possível acordo

A conversa avançou, a ponto de o senador cogitar a possibilidade de declinar da indicação do partido para se candidatar ao governo do Estado. Aliados históricos e amigos pessoais, os dois protagonizaram uma das maiores crises da campanha de 2020, com rompimento e desfiliação (a pedido) de Clécio, que continua conversando com vários partidos.

PSB

A informação chegou rápido ao QG dos Capiberibe, leia-se PSB. Ao saber da possível abdicação de uma candidatura ao governo de Randolfe, o grupo intensificou uma aproximação com Jaime Nunes (Pros), desafeto declarado há muito tempo e atual vice-governador.

Fogo a vista

O PSB já espalhou que pretende soltar uma nota pública nos próximos dias avaliando a reaproximação de Clécio e Randolfe e, claro, preparando um bombardeio de críticas. Camilo queria a candidatura de Randolfe para ter uma chapa forte que carregasse Capi na disputa pela vaga de senador.

‘Novo’ cacique

E por falar em PSB, João Capiberibe deixou de determinar os passos do partido. Desde o ano passado, o comando informal e as principais articulações têm saído da cabeça de Camilo, que tentará a reeleição à Câmara dos Deputados.

Pisando na bola

Tem prefeito pisando na bola e perdendo recursos federais articulados pelo senador Davi Alcolumbre. A equipe tem feito as contas e já descobriu que pelo menos R$ 18 milhões retornaram aos cofres da União nos últimos meses por perda de prazo para realização de obras ou apresentação de projetos. Esta coluna apura os nomes dos prefeitos enrolados.

Disputa no TCE

A disputa pela indicação da Assembleia Legislativa para a vaga que será aberta com a aposentadoria de Júlio Miranda virou uma guerra que saiu dos bastidores entre as deputadas Marília Góes (PDT) e Luciana Gurgel (PRB). Luciana tem usado as redes sociais para atacar a adversária e o governo do Estado.

Ataques

Fontes garantem que Luciana tem perdido apoio interno, o que pode explicar a estratégia de abrir fogo contra Marília. Miranda se aposentará no próximo dia 21, e o atual presidente da corte, o ex-deputado estadual Michel JK, deve comunicar a vacância à Assembleia.

Rito

Michel já decidiu que precisará criar um novo rito para escolher o próximo conselheiro. Enquanto isso, como a escolha não precisa ser rápida, é grande o risco de a vaga de Júlio Miranda ser ocupada por um auditor de carreira, provisoriamente.