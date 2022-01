Prefeito diz que Mazagão é a capital da conserva

O prefeito Dudão gravou um vídeo em resposta a dúvidas dos participantes do reality show que dizem não conhecer a carne enlatada.

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

O prefeito Dudão (PSL) reagiu a um vídeo onde participantes do reality show da Globo, Big Brother Brasil 22, dizem desconhecer a carne enlatada, popularmente conhecida como ‘conserva’.

Em um vídeo que já tem mais de 6 mil visualizações em sua página no Facebook, o gestor diz que Mazagão é a “capital da conserva”.

A brincadeira começou quando filmagens da Casa mostram seis participantes do BBB reunidos na cozinha e decidindo o que comer. Em determinado momento eles abrem uma lata de carne e demonstram desconhecer a iguaria. O vídeo viralizou entre os mazaganenses e logo chegou no telefone do prefeito.

Em resposta à dúvida dos Brothers, o gestor do município de Mazagão, cidade distante 32 quilômetros de Macapá, gravou um vídeo com a intenção de apresentar – em tom de bom humor – a variedade de marcas e formatos do produto que estão disponíveis no mercado local.

Ele acredita que por se tratar de um país de dimensões continentais, é possível que exista alguém que desconheça a conserva.

“Eu acredito que eles desconheçam mesmo. Eu acho que tem culturas diferentes no nosso país, então, vai ver que eles não conhecem a conserva (risos). Eu achei um contraponto em relação à nossa realidade, por isso, decidi fazer esse vídeo. Foi uma coisa irônica que eu quis fazer, e serviu pra gente analisar se é fato que eles não conhecem a conserva ou estão ali dramatizando que não conhecem”, ironizou o prefeito.

Dudão explicou que é tradicional entre os amapaenses a máxima de que “Mazagão é a cidade da conserva”.

Não há estudos elaborados para afirmar isso e nem pesquisas que embasem essa afirmativa, no entanto, há um mito entre os moradores da cidade, que houve um tempo – isso há muitos anos – que a conserva surgiu com uma alternativa alimentar devido a escassez de carne na cidade. “É só mito”, afirma o prefeito.

Em menos de três horas, o vídeo postado por Dudão já havia alcançado mais de 6 mil visualizações e centenas de comentários, a maioria positivo. Entre eles, há alguns que sugerem que o prefeito realize um festival da conserva no município.

“Bora ver o resultado. Nosso potencial turístico é imenso, de repente pode fazer parte”, finalizou.