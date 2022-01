Procura por teste gratuito causa filas gigantescas em Macapá

Segundo a Prefeitura de Macapá, a cada 100 pessoas testadas, 25 estão atestando positivo para o coronavírus.

Por ANDRÉ SILVA

Centenas de pessoas estiveram na praça Floriano Peixoto, no Centro de Macapá, na manhã deste sábado (22), à procura de teste para Covid-19. Segundo o porta voz da Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), a cada 100 testes realizados, 25 estão atestam positivo para a doença.

No local, havia extensas filas para atendimento de pessoas e na modalidade drive-thru. Os carros chegaram a dar duas voltas e formaram uma dupla fila na praça, o que gerou grande insatisfação.

A contadora Daiana Gil estava na fila há mais de 3 horas com as filhas e a secretária do lar quando falou com a reportagem do Portal SN. Ela denunciou que muitos carros estavam com mais de 7 passageiros e que o atendimento acontecia de forma mais célere para eles do que para os que estava na fila de pedestres.

“Eu acho um absurdo isso, porque o que a coordenadora acabou de me falar é que aqui era pra ser um posto de coleta e não ia funcionar o drive. E o que a gente vê é uma fila gigantesca de carro onde quem tá no carro está tendo mais prioridade do que quem está na fila”, protestou a contadora.

De acordo com o diretor do Departamento de Urgência e Emergência da Semsa, Eder Favacho, a fila é inevitável já que o teste leva até 15 minutos para ficar pronto. Ele justificou que ideia inicial era que no local não atendesse drive-thru, mas ficou inviável já que o local já é referência nessa modalidade.

“Como aqui já é classificado como drive-thru, aproveitamos para fazer testagem de quem está no carro como quem está a pé, porém tem carro que tem 6 pessoas dentro. Eles estão colocando outras pessoas no carro para fazer teste”, disse o diretor.

Segundo ele, os resultados dos testes são preocupantes: a cada 100 pessoas testadas, 25 estão dando positivo para a doença.

O médico Rual Dias, chefe da divisão médica da Semsa, explicou que para cada paciente positivados, os médicos que fazem o atendimento no local, prescrevem o tratamento específico.

“O médico dá orientações gerais quanto aos cuidados e isolamento. Além disso, o médico prescreve o medicamento certo. Caso o paciente agravar, deve procurar atendimento nas unidades de referência de covid”, explicou o médico.

Os números, porém, são maiores que os relatados pela Superintendência de Vigilância em Saúde (SVS), que confirmou que, no período da manhã, de 12% a 15% dos testes estão positivando para a doença. Ou seja, a cada 100 pessoas, 15 estão infectadas.

“Isso já dá um retrato do avanço foda doença no estado. A gente sempre trabalhou com a cautela de as pessoas não relaxarem nas medidas de segurança, sempre mantendo o distanciamento uso de máscara e de álcool”, orientou o superintendente Dorinaldo Malafaia.

Ao todo, segundo a Prefeitura de Macapá, 10 mil testes são oferecidos para a população em 4 pontos espalhados pela cidade: quadra da Igreja Jesus de Nazaré, Céu das Artes da Zona Sul, centro de especialidade Papaléo Paes e na Praça Floriano Peixoto.