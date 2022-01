Professor da Unifap lança livro sobre obra de Clara Nunes

Autor do Amapá quer aproximar nova geração à obra da cantora, uma das maiores intérpretes da MPB.

Por ANDRÉ SILVA

Um professor da Universidade Federal do Amapá (Unifap) descreveu a performance artística da cantora Clara Nunes em uma pesquisa de mestrado. O resultado do estudo virou livro e, de acordo com autor, a intenção é aproximar as novas gerações à obra da cantora.

Clara Nunes é considera uma das maiores interpretes da Música Popular Brasileira. De origem mineira, a cantora era muito performática durante as apresentações e trazia em todas elas traços da cultura religiosa – sobretudo a afro – e carregada em intervenções teatrais.

Foram esses traços da artista que chamaram a atenção do professor Emerson de Paula e lhe inspiraram a escrever o livro e a pesquisa “O Corpo como Texto: Clara Nunes e a Performance da Fé”.

O professor contou ao Portal SelesNafes.com que consome as músicas da artista desde a infância e que a influência vem da família.

“Por ser cantor e filho de cantor, eu conheço muito a obra da Clara Nunes e fiquei muito impressionado com a questão performática dessa grande intérprete. Essa questão de ela ir pro samba, e essa ida, muda toda a trajetória artística dela e, a partir do samba, ela vai ter contato com outras rítmicas afro-brasileiras, como da umbanda e do candomblé. Isso me chamou muito atenção”, justificou o professor doutor.

Para o pesquisador, a fé da cantora nas religiões afros estava sempre presente nas apresentações e em suas obras. Ele explica que a intenção da pesquisa também é entender como ela contribui com a discussão dentro da indústria cultural, na questão afro-brasileira, sobretudo contra a intolerância religiosa.

Apesar de Clara Nunes não estar em evidência na grande mídia, o pesquisador acredita que sua obra pode aproximar as novas gerações às produções da artista.

“Ela é atemporal. Ela nunca é esquecida. Em alguns momentos está muito em evidência, em outros, menos. Mas, de repente chegam obras, como a minha, que vão colocar novamente em foco a importante obra dessa grande artista”, defendeu o escritor.

O livro pode ser adquirido AQUI NESTE LINK.