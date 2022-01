Prova do concurso do HU em outros estados gera polêmica

Além de Macapá (AP), Belém (PA), Boa Vista (RR), Manaus (AM), Palmas (TO), Porto Velho (RO), Rio Branco (AC) e São Luís (MA) também terão aplicação de prova.

Por MARCO ANTÔNIO P. COSTA

Os esperados editais do concurso público para o Hospital Universitário da Unifap (HU) finalmente foram publicados na última semana e, com eles, também surgiram diversos questionamentos, em relação ao número e variedade das vagas e, especialmente, em relação ao fato de que as provas serão aplicadas, além de Macapá, em outras capitais da Amazônia Legal.

Serão 122 vagas para a área médica, 492 para área assistencial e 87 vagas para a administrativa, totalizando 701 vagas mais cadastro de reserva.

Parte da polêmica se dá porque Belém (PA), Boa Vista (RR), Manaus (AM), Palmas (TO), Porto Velho (RO), Rio Branco (AC) e São Luís (MA) também terão aplicação de prova, no dia 3 de abril de 2022 e, diversos candidatos que esperavam a concorrência não consideraram a medida justa com os amapaenses, mesmo que o concurso tenha caráter nacional.

“Se o amapaense quiser fazer um concurso fora do Estado ele gasta com passagem, mais hospedagem, mais custo de estadia, mas para o concurso no Amapá, há a comodidade e facilidade para pessoas de outros estados realizarem. Queria dizer que a oportunidade é igual para todos, mas a gente já sabe que não é”, declarou a psicóloga Luana Izabel, em uma rede social.

A publicação de Luana logo viralizou e ficou cheia de comentários. Alguns argumentaram o caráter federal da prova, mas foram retrucados com argumentos de que outras provas com o mesmo caráter não são aplicadas na capital amapaense, o que corrobora o ponto inicial de Luana.

Por outra vertente, muitas categorias reclamaram do número de vagas inferior ao que se esperava e outras categorias, como a odontológica, repudiou a exclusão total do concurso.

“A odontologia hospitalar, cirurgia buco maxilofacial não aparecem no edital do Hospital Universitário. Um absurdo total. O Sindicato Sinodonto AP repudia esse edital e estimula os profissionais a entrarem na justiça e no MPF contra esse absurdo. Os pacientes necessitam desse serviço”, declarou, em rede social, o presidente do Sinodonto-AP, Paulo Fabrício Ramos.

Políticos também reclamaram. O deputado federal Camilo Capiberibe (PSB) utilizou as suas redes sociais para saudar o lançamento do edital, mas também para informar que irá questionar a realização da prova em outras seis capitais além de Macapá.

Este será um dos maiores concursos no Amapá nos últimos anos, com inscrições abertas do dia 18 de janeiro até 21 de fevereiro, com vagas para os níveis médio, técnico e superior, e com salários que vão de R$ 2.170,22 até R$ 10.350,46.

A banca que irá realizar o concurso será o Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) e os editais podem ser baixados NESTE LINK.