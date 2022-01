“Queria entender porque ele fez isso com meu pai”, diz filha sobre assassino que está solto

Hernandes Machado foi morto com 3 tiros em Macapá. O assassino responde ao processo em liberdade. A família quer justiça.

Por ANDRÉ SILVA

No dia 27 de janeiro completará um ano do assassinato do microempresário Hernandes Machado da Costa, de 46 anos. Ele foi morto com três tiros. O corpo foi encontrado dentro da casa onde ele morava, no Bairro Buritizal, em estado avançado decomposição, dois dias depois do crime. O assassino, segundo a família, está em liberdade.

Por isso, familiares da vítima fizeram um ato de protesto em frente ao prédio do Ministério Público, localizado no bairro Central de Macapá, na tarde de sexta-feira (21). Eles cobram agilidade no caso e exigem que o acusado seja julgado.

Ednéia Machado, irmã da vítima, falou que Hernandes era o esteio da família. Ajudava a administrar o patrimônio deixado pelos pais e era muito batalhador. Ele deixou uma filha e dois netos.

“Meu irmão estava com 46 anos. Ele sempre foi muito alegre e muito festivo e batalhador. A gente quer entender como o assassino do meu irmão está fora da cadeia. Ele é réu confesso. Até agora, a Justiça não fez nada”, protestou.

Natasha Machado, filha da vítima, contou que vive um luto eterno. O motivo é a sede por justiça. Ela conta que a rixa do pai com o vizinho era antiga. Lembrou de uma ocasião em que o pai entrou correndo para dentro de casa depois de ser ameaçado pelo vizinho, que estava com uma arma.

“Eu quero entender por que ele fez isso com meu pai… (pausa para choro). Todo dia minha filha pergunta por ele. Ela me viu vestindo a camisa que tem a imagem dele e disse: olha meu avô que me levava na praça, no pula-pula”, contou emocionada a filha.

A equipe de reportagem entrou em contato com o advogado da família, Sandro Modesto, para obter informações sobre o andamento do processo. Ele explicou que contra o algoz, Raimundo Cleberson de Souza Pereira, de 45 anos, correm dois processos. Um cível, que cobra indenização por danos à família, e o outro criminal, que tem como autor o Ministério Público Estadual.

Ele explicou que o processo criminal está demorando a ser colocado em pauta no Tribunal do Júri, por causa da alta demanda de processos represados, ocasionado pela pandemia de Covid-19.

Segundo Modesto, o sistema eletrônico da Justiça mostra que a data prevista para julgamento é no começo do mês de junho.

O crime

O corpo de Hernandes Machado foi encontrado pelos vizinhos no dia 21 de janeiro de 2021, dentro da casa onde ele morava. Uma das balas entrou pelo olho e atingiu o cérebro do microempresário. Ele morreu na hora, de acordo com a perícia.

No dia 25 daquele mesmo mês, o assassino procurou a Delegacia de Homicídios e confessou o crime. Ele passou um tempo preso, mas logo conseguiu autorização da Justiça para responder ao processo em liberdade.