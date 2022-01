Randolfe aciona MPF contra concurso do HU em outros estados

Senador diz que falta isonomia

O Ministério Público Federal no Amapá recebeu representação do senador Randolfe Rodrigues (Rede) após a divulgação do edital que prevê a realização da prova do concurso do Hospital Universitário em outros estados.

A prova foi marcada para o dia 3 de abril. Além de Macapá, o edital prevê que a aplicação ocorra simultaneamente em Belém (PA), Boa Vista (RR), Manaus (AM), Palmas (TO), Porto Velho (RO), Rio Branco (AC) e São Luís (MA).

O senador recebeu apelos de candidatos amapaenses que classificam o edital como injusto, apesar de o concurso ter caráter nacional.

“Ora, se nem mesmo a Lei pode estabelecer diferença entre brasileiros, o que dizer de meros editais de concursos públicos. Dito tudo isso, solicitamos a vossa excelência, na qualidade de chefe do Ministério Público Federal no Estado do Amapá, a tomada de providências urgentes em relação a todos os fatos questionados pelos candidatos, informados na presente representação, sobretudo a denúncia de violação à isonomia de tratamento entre a população amapaense e a dos demais estados do país”, diz um trecho da representação.

A Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) está ofertando 122 vagas para médicos, 492 para área assistencial e 87 vagas para a administrativa, totalizando 701 vagas para contratação imediata, além do cadastro reserva.