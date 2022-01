Ratos d’água morrem em tiroteio com o Bope

Troca de tiros ocorreu no início desta manhã de terça-feira, em uma área de mata próxima ao Canal do Jandiá, na zona norte de Macapá.

Por OLHO DE BOTO

Três suspeitos de roubos a embarcações e comunidades ribeirinhas nos arredores de Macapá morreram em confronto com o Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PM no início da manhã desta terça-feira (18).

O confronto ocorreu em uma área de mata próxima ao Canal do Jandiá, na zona norte da capital, logo depois que várias embarcações foram atacadas pelos ratos d’água.

O tiroteio foi com militares da Ronda Ostensiva Tática Motorizada (Rotam) – Companhia do Bope. Segundo o subtenente Edivaldo Pascoal, eram 4 bandidos, mas um deles conseguiu escapar pela mata.

Os policiais foram acionados no final da madrugada, por volta de 5h. As vítimas contaram que foram surpreendidas quando se aproximavam do Canal do Jandiá. Os assaltantes estavam em uma catraia e levaram desde mantimentos até celulares dos passageiros e tripulantes.

Os policiais foram atrás deles pelo rio e, ao amanhecer do dia, avistaram uma catraia aportada na beira de uma área de mata. Eles entraram na floresta e avistaram os suspeitos carregando os pertences das vítimas. Começou uma intensa troca de tiros que terminou com três dos quatro suspeitos caídos.

Os criminosos ainda foram socorridos pelos próprios policiais contra quem atiraram.

“A área era de muito difícil acesso, tivemos que prestar o socorro imediatamente. Levamos até o Canal do Jandiá”, contou o subtenente Pascoal.

Os criminosos foram levados ao Hospital de Emergência do Centro de Macapá, mas não resistiram aos ferimentos.

As armas usadas pelos suspeitos no confronto foram entregues à Polícia Civil no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval. Lá também foram entregues os objetos que estavam com os bandidos: celulares, dinheiro, carotes com combustível, farinham, óleo de soja bicicletas, entre outros objetos.

“Nós já tínhamos registrado outros roubos dessa quadrilha nas regiões ribeirinhas próximas a Macapá. Essa madrugada, eles fizeram várias vítimas, a noite toda. Eles roubavam e levavam para mata. Estavam preparados para ficar muitos dias na região cometendo esses crimes”, ponderou Pascoal.

Até a publicação desta matéria, os suspeitos ainda não haviam sido identificados.