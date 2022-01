Renda Para Viver Melhor é antecipado

Segundo o Governo do Amapá, mais de 6,4 mil famílias serão beneficiadas com os recursos que estão disponíveis nesta quinta-feira (27).

O Governo do Amapá avisou que antecipou para esta quinta-feira (27) o pagamento do Programa Renda Para Viver Melhor referente ao mês de janeiro, que venceria em 10 de fevereiro. Os valores estarão disponíveis para movimentação ao longo do expediente bancário.

De acordo com a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), são 6.453 famílias beneficiadas com um montante que totaliza R$2 milhões, aproximadamente. Os investimentos são do Tesouro Estadual.

Por conta do aumento do número de casos de covid-19, o GEA recomenda que os beneficiários deem preferência para função débito no lugar do saque, a fim de evitar aglomerações em caixas eletrônicos.