Rodovias federais: 19 são flagrados dirigindo embriagados; 3 são presos

Por RODRIGO ÍNDIO

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou, nesta segunda-feira (3), o balanço da Operação Ano Novo, que fiscalizou as rodovias do Amapá no período de 30 de dezembro de 2021 a 2 de janeiro de 2022.

As ocorrências registradas durante o feriado de réveillon trazem o número de 652 veículos abordados. Destes, 522 foram submetidos ao teste de etilômetro, com 231 autos de infração lavrados, sendo 19 por alcoolemia, originando 3 prisões.

Dois veículos foram apreendidos por estar com chassi adulterado e um menor foi flagrado portando um tablet furtado.

Apesar disto, não houve mortes, mas foi registrado um acidente no qual duas pessoas em motocicletas colidiram e ficaram feridas. O caso aconteceu na altura do KM-100 da BR-210, na entrada do município de Porto Grande na noite de sábado (1°).

“Entendemos extremamente positivo, haja visto o ano novo do ano passado ter registrado cinco acidentes e nove feridos. Portanto, esse registro de apenas um acidente com dois feridos tem um número bastante significativo de redução, o que nos deixa extremamente satisfeitos”, avaliou o inspetor Francimuller Nascimento.