Santana sofre super goleada na estreia da Copa São Paulo de Futebol Júnior

Representante do Amapá foi completamente dominado em campo e levou goleada histórica por 9 a 0

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

A equipe Sub-20 do Santana Esporte Clube do Amapá estreou com derrota na 52ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2022.

Na tarde desta terça-feira (4), o Canário entrou em campo, no estádio Antônio Soares de Oliveira, em Guarulhos (SP), e perdeu para o Avaí-SC por 9 a 0 em jogo válido pelo grupo 26.

Com esse resultado, o time amapaense já começa sofrendo a maior goleada do torneio até agora e não soma pontos, ficando na última colocação.

No outro jogo do grupo, realizado mais cedo, no mesmo local, os dois times da cidade, AD Guarulhos-SP e AA Flamengo-SP, ficaram no empate por 0 a 0.

Mas nem tudo está perdido. O Santana-AP ainda pode se recuperar, pois ainda restam duas partidas. A segunda rodada dupla do grupo será realizada na sexta-feira (7).

Na oportunidade, a partir das 13h, o AA Flamengo-SP encara o Santana-AP. Enquanto isso, a partir das 15h15, o Avaí-SC terá o Guarulhos-SP pela frente.

O terceiro jogo do Santana-AP está marcado para a segunda-feira (10).

O jogo

Em campo, o Avaí marcou o gol mais rápido da Copinha. Logo aos 13 segundos, após jogada pela direita, a bola rasteira foi cruzada e Andrey, livre, só tocou para o gol: 1 a 0.

Foram 4 gols no 1° tempo e 5 bolas no fundo da rede no 2° tempo.

Competição

Na primeira fase, os times se enfrentam dentro de cada grupo. As duas melhores equipes se classificam para as próximas fases, que serão jogos de mata-mata.