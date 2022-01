Seed mantém aulas presenciais mesmo depois de salto de casos de covid-19

Ano letivo encerra em 29 de janeiro. Nas últimas 24h, foram registrados 659 casos da doença.

Mesmo com o salto de casos de covid 19 no Amapá – que marcou aumento de 230% na última semana e mais de 1,6 mil casos desde o fim de semana – a Secretaria Estadual de Educação decidiu prosseguir com as aulas presenciais do ano letivo 2021, que encerra no dia 29 de janeiro.

Segundo o coordenador de educação básica e profissional da Seed, Ryan Miller, o fluxo de alunos vem reduzindo nas escolas por conta do término das aulas em algumas turmas.

Ele reforçou que todos os cuidados com os alunos e servidores tem se mantido firme e observadas as orientações quanto aos protocolos de biossegurança. Relatou, ainda, que quando aparecem casos de professores ou alunos contaminados, o procedimento de segurança entra em ação e eles são imediatamente afastados do restante do grupo.

“Em nenhum momento tiramos a pandemia do radar. Cada servidor tem mantido contato com a gente e, pontualmente, quando é preciso parar e voltar pro remoto, a gente volta, quando tem que voltar para a sala, a gente volta”, reforçou o coordenador.

Ele explicou que o ano letivo 2022 inicia no dia 7 de março. Até lá, ele espera que o cenário esteja melhor e as aulas voltem 100% normal.

“Se órgãos de controle sinalizarem que a gente precisa manter todos esses cuidados com estratégias de não vim no cem por cento e ir alternando os grupos, a gente vai obedecer de maneira bem tranquila”, explicou.

Nas últimas 41h, o Amapá registrou mais de 1 mil casos de covid-19, 659 apenas nas últimas 24h. Esse foi o maior número de contaminados registrados desde o início do ano no Amapá, que ainda enfrenta um surto de Influenza.

Matrículas

O coordenador detalhou como será o calendário de matrícula para o ano letivo de 2022 em todas as escolas do estado.

No dia 24 de janeiro inicia a matrícula nas creches e pré-escolas. No dia 31, do primeiro o quinto ano. Já na segunda semana de fevereiro é a vez das turmas do sexto ao nono ano.

Na terceira semana acontece as matrículas nas escolas de ensino regular e tempo integral. E na última semana de fevereiro é a vez daqueles alunos que não conseguiram vagas e terão a oportunidade de participar da repescagem.