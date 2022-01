Seed suspende contrato de R$ 21 mi de aluguel de tablets

Contrato da Secretaria de Educação do Amapá previa aluguel por um ano de 12.395 tablets para uso de alunos da rede estadual.

Após parecer técnico da Controladoria Geral do Estado (CGE), a Secretaria de Educação do Amapá (Seed) anunciou, na noite de quinta-feira (20), a suspensão do contrato, no valor de aproximadamente R$ 21 milhões, de aluguel de tablets para alunos da rede estadual de ensino.

Nas últimas semanas, o contrato estava envolto em polêmicas na opinião pública, enxurrada de questionamento nas redes sociais e do Ministério Público Estadual, que chegou a recomendar a suspensão do serviço.

Em nota, a Seed justificou que a suspensão objetiva a ampla participação da sociedade por meio de consulta pública, por isso, daqui para frente, todos os passos tomados para a contratação do serviço serão amplamente divulgados e com a participação de órgãos de controle externo.

O contrato de R$ 21 milhões pelo período de um ano foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE) no dia 5 de janeiro, foi quando os questionamentos começaram. Veja a nota completa:

A contratação da empresa vencedora da licitação, feita por meio de pregão eletrônico em começou e foi concluída em 2020. No contrato, a empresa deveria fornecer, por aluguel, 12.395 tablets com a responsabilidade de manter a segurança e a manutenção dos equipamentos.