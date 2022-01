Sem licença ambiental, criador entrega 35 pássaros que mantinha em cativeiro

Gaiolas com pássaros de diversas espécies estavam em uma residência no Bairro Zerão, zona sul de Macapá.

Receoso em ser denunciado, um morador do Bairro Zerão, na zona sul de Macapá, acionou voluntariamente o Batalhão Ambiental da Polícia Militar do Amapá e entregou dezenas de gaiolas com pássaros de diversas espécies que mantinha em cativeiro.

A apreensão ocorreu na manhã de quarta-feira (5). Segundo o BA, são 35 pássaros, entre curiós, bicudos, sabiás e outras espécies regionais. Aos policiais, o homem, que não teve o nome divulgado pelas autoridades, afirmou que entregou os pássaros porque não possuía as devidas autorizações de criação do Ibama.

As aves foram encaminhadas pelo BA ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (CETAS) do Ibama.

O BA ressaltou que a criação irregular de animais silvestres é crime previsto na Lei 9.605/98, a Lei de Crimes Ambientais.