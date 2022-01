Sem vaga para os filhos, pais fazem abaixo-assinado por anexo de escola

Responsáveis temem que crianças e jovens tenham que sair do Bairro, o Parque dos Buritis, na zona norte de Macapá, para estudar em escolas distantes

Compartilhamentos

Por ANDRÉ SILVA

Pais de alunos que moram no Bairro Parque dos Buritis, Zona norte de Macapá, estão fazendo um abaixo assinado para conseguir vaga na escola que fica na comunidade. Eles dizem que a instituição não tem capacidade para atender à demanda de alunos e exigem um anexo.

O estabelecimento de ensino em questão é a Escola Estadual de Ensino Médio Antônio Ferreira de Lima Neto, de gestão compartilhada militar.

Os alunos conseguem acessar uma vaga participando de um processo seletivo regido por um edital e, posteriormente, um sorteio. Acontece que mesmo passando por todas as etapas ainda há crianças, jovens e adolescentes que não conseguem entrar.

O mototaxista Josivaldo de Oliveira, de 37 anos, participou de todo o processo desde o início, mas o filho de 11 anos não conseguiu a vaga. Ele mora ao lado da escola e disse que não aceita que a criança tenha que sair do bairro para estudar.

“Eu não aceito morar do lado da escola e não poder matricular meu filho lá. Não estou satisfeito com o resultado. Já fiz de tudo, Conselho Tutelar, Ministério Público, mas até agora, nada. Isso pra mim é uma injustiça e falta de responsabilidade de nossos governantes”, protestou o mototaxista.

O presidente da Associação Comunitária de Moradores do Bairro Parque dos Buritis, Paulo Ronaldo, denuncia que os alunos que concluem o ensino fundamental na escola Vera Lúcia Pynon, que também fica no bairro, não conseguem ser absorvidos pela Antônio Ferreira de Lima Neto.

“Quando os pais vão atrás de vaga, acabam dando de cara na porta. Eles não conseguem. A escola não absorve essa demanda. Como esse tipo de situação vem sempre acontecendo, decidimos provocar o Ministério Público com esse abaixo-assinado”, explicou o representante comunitário.

Ele diz que além de solicitar mais vagas, no abaixo assinado os pais também pedem que a Secretaria Estadual de Educação (Seed) abra um anexo da escola militar para atender à demanda.

O site da Seed informa que o sorteio de vagas para escolas de gestão compartilhadas aconteceu ainda na segunda semana de janeiro.

No mural em frente à escola estão as listas com os nomes dos alunos que participaram do sorteio e dos que estão na espera. Os alunos que estavam ausentes no sorteio tiveram suas vagas remanejadas para uma lista de vagas remanescentes. Estas vagas serão sorteadas no mês de fevereiro. Ao todo, 147 estudantes estão na lista de espera.