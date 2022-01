Senador pede reabertura do HU como centro de covid

Em outro ofício encaminhado ao Ministério da Saúde nesta sexta-feira (21), o parlamentar também solicitou mais vacinas

O Hospital Universitário do Amapá (HU) pode voltar a ser um centro de covid. A solicitação foi feita nesta sexta-feira (21) pelo senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) à Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebersh). Em outro ofício, desta vez ao Ministério da Saúde, ele pediu o envio de mais vacinas.

Nos documentos, Randolfe citou a escalada dos casos de covid-19. Entre a quarta e a quinta-feira (20), segundo a SVS, foram registrados 1.446 novos casos da doença nos 16 municípios, representando aumento de mais de 100% em relação às 24h anteriores.

Segundo ele, a cobertura vacinal estaria abaixo do ideal. Prova disso seria o perfil clínico da maioria dos novos pacientes internados nos hospitais.

“(…) Necessária a adoção de medidas urgentes pelo Ministério da Saúde para evitar o agravamento da situação no Estado, principalmente pelo fato notório de que grande parte do número de casos de internações é de não vacinados”, diz ele.

HU

No outro ofício, sobre o HU, o senador se dirigiu ao presidente da Ebserh, Oswaldo de Jesus Ferreira, lembrando da importância que o hospital teve nas fases mais agudas da pandemia. O centro covid do HU foi a maior unidade hospitalar específica para casos graves da doença.

“Como é de vosso conhecimento, no dia 29 de outubro de 2021, diante da diminuição do número de internados pela doença no Amapá, foi desativado o Centro Covid do HU e a unidade encerrou os atendimentos desses casos. Entretanto, nota-se claramente um aumento vertiginoso no número de novas contaminações”, informou o parlamentar.