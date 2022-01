Show alaranjado: Piratas Estilizados comemora 48 anos com atrações locais e nacionais

Estão confirmado os intérpretes cariocas Bakaninha, da Beija-Flor, e Tinga, da Vila Isabel, e, também, a Musa da Viradouro, Luana Bandeira.

Atrações locais e nacionais estão confirmadas para a festa dos 48 anos de fundação do Grêmio Recreativo Escola de Samba Piratas Estilizados. O “show alaranjado” ocorre no próximo sábado (8), a partir de 17h.

Uma estrutura coberta, com 50m de comprimento e 18m de largura, será montada em frente à Escola Estadual Azevedo Costa, na Avenida José Antônio Siqueira, entre as ruas General Rondon e Eliezer Levy.

Será montado o palco, área de mesas e de evolução, bem como bar e setor de alimentação, com espaço amplo e arejado, tudo visando proporcionar um local seguro para os brincantes.

Somente terá acesso ao local quem apresentar, obrigatoriamente, a carteira de vacinação (física ou digital do Conecte-SUS).

O enredo da festa é “Estilizado de Alegria te Convido a Festejar”, preparado para o próximo Carnaval, sob a coordenação do presidente Maurício Correa e do vice-presidente Domingos Flávio Picanço.

Atrações

No palco da “Arena Estilizado” estão confirmadas como atrações nacionais: os intérpretes cariocas Bakaninha, da Beija-Flor, e Tinga, da Vila Isabel, assim como a Musa da Viradouro, Luana Bandeira, rainha da Orquestra de Bambas de Piratas Estilizados.

Para acompanhar a rainha, participam a Candidata no Concurso Rainha do Carnaval do Rio de Janeiro, Thai Rodrigues (Portela), e as passistas Thais Ferreira (Beija Flor), Larissa Bandeira (Viradouro) e Roberta Fragoso (Vila Isabel), além de Marcos Bandeira (Tuiuti) e Cristofer Oliveira (Império Serrano) trazendo muito samba no pé.

O show alaranjado é garantido pelo intérprete oficial Aureliano Neck, Nivito Guedes, Nilson Estilizado, Dom Eládio, Glauber Estilizado, Vlad e Junhão acompanhados pela Ala Musical Alaranjada e os ritmistas da Orquestra de Bambas Luiz Tostes.

Conta ainda com a apresentação dos pontos técnicos da Mais Querida do Carnaval Amapaense, primeiro e segundo casais de mestres-salas e porta-bandeiras, baianas e ala de passistas com madrinha e musas irão desfilar no ritmo dos sambas de enredo que contam a história da agremiação.

Haverá um momento especial com atrações surpresas do segmento cordas, uma referência musical do carnaval brasileiro e um músico amapaense que inovou nessa arte se tornando lendária no carnaval amapaense.

A festa, que inicia às 17h, terá ainda como atrações os grupos “Vou Vivendo de Samba e Chorinho”, “Pegada de Gorila” e “Samba News”.

Ingressos

O passaporte do samba pode ser adquirido com os diretores de Piratas Estilizados. Informações: (96) 98111-2374