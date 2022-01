Sobre Clécio, Randolfe diz que prioridade ainda é por aliança de esquerda: ‘definição só no fim de janeiro’ 

Clécio e Randolfe conversam durante a revitalização do Mercado Central: Notícia sobre encontro recente entre os dois e possível aliança causou alvoroço nos bastidores

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) disse nesta quarta-feira (12) que ainda é prioridade do partido a construção de uma aliança progressista para disputar o governo do Amapá. Foi uma resposta à notícia sobre o possível apoio dele ao ex-prefeito de Macapá, Clécio Luís, que ainda não se filiou a nenhum partido.

O senador está em viagem fora do Estado, mas deve retornar no próximo fim de semana. Ontem (11), uma fonte de alta confiabilidade confirmou ao Portal SelesNafes.Com o início de reaproximação entre os dois, o que abriria a possibilidade de apoio a Clécio.

Ainda ontem, o PSB divulgou uma nota reafirmando que quer Randolfe como candidato ao governo. O parlamentar, no entanto, deixou claro que uma definição só deverá ocorrer na última semana de janeiro, após conversas com outras lideranças.

“Eu recebo com muito orgulho e gratidão que os partidos do campo popular estejam citando meu nome, com posição do PSB e do Psol para a nossa candidatura ao governo, mas a Rede vai debater isso com os demais partidos quando eu retornar de viagem”, garantiu.

A notícia sobre a reaproximação de Randolfe e Clécio e uma possível aliança entre os dois deixou os ânimos acirrados nos bastidores políticos, especialmente no PSB. Uma corrente influente do partido quer declarar apoio ao vice-governador Jaime Nunes (Pros).