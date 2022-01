Superfácil também suspende atendimento presencial após infecção de servidores

Medida vale por 10 dias, uma vez que mais de 60% dos servidores estão com covid-19 ou com a síndrome gripal H3N2.

Depois do Detran e do Museu Sacaca, o Superfácil também suspendeu por 10 dias úteis, os atendimentos presenciais nas unidades em todo o estado. A medida começa a contar a partir de segunda-feira (24).

Segundo a diretoria do órgão, a decisão é necessária uma vez que mais de 60% dos servidores estão com covid-19 ou com a síndrome gripal H3N2.

A exceção é para entrega de documentos já solicitados, como as Carteiras de Identidade e Nacional de Habilitação (CNH), para isso cada unidade terá uma equipe administrativa escalada para entregar os documentos das 8h às 13h, de forma presencial.

Os servidores trabalharão em regime de teletrabalho para atendimentos online de solicitação de 2° via de conta de energia, orientações sobre o INSS ou emissão do cartão do SUS, que pode ser enviado em PDF. Os demais serviços estão suspensos temporariamente.