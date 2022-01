Surto de gripe e covid-19 suspende atendimento presencial no Detran

Mais de 80% dos trabalhadores do departamento estão doentes, segundo informou o Governo do Amapá.

Com mais de 80% dos servidores diagnosticados com influenza ou covid-19, o Departamento Estadual de Trânsito do Amapá (Detran) suspendeu os atendimentos presenciais por sete dias a contar desta sexta-feira (14).

Os colaboradores que testaram positivo para covid-19 e gripe foram afastados. A medida vale até 21 de janeiro.

Assim, permanecem ativos apenas os serviços realizados exclusivamente pela internet e de devolução de veículos removidos, mediante agendamento via WhatsApp pelo número (96) 98405-0993.

Serviços como emissão de 2ª via da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), início do processo de renovação da Carteira, emissão de Certificado de Registro e Licenciamento do Veículo (CRLV) e outros serviços exclusivamente virtuais podem ser realizados pelo site www.detran.ap.gov.br.

Fiscalização de trânsito, de engenharia e sinalização de tráfego seguem funcionando normalmente.

Entrega presencial dos exames e documentos, fase final do processo de renovação da CNH, continua ocorrendo nos balcões de atendimento das unidades Super Fácil, por meio de agendamento prévio pelo site www.ap.gov.br. As CNHs poderão ser retiradas no Super Fácil em até 15 dias úteis.