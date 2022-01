Suspeito de matar e jogar corpo de mototaxista em poço morre em tiroteio com o Bope

O conflito ocorreu numa região ribeirinha do Bailique, distante a 5 horas de voadeira da capital do Amapá.

Por OLHO DE BOTO

Um bandido identificado como Adriano Tavares Pureza, o Calango, de 38 anos, que além dos crimes de roubo e furto, respondia por pelo menos 4 homicídios, morreu baleado na manhã deste sábado (22), depois de enfrentar uma equipe da Companhia de Operações Especiais (COE) do Bope.

O confronto ocorreu numa região ribeirinha do Bailique, distrito de Macapá, a 5 horas de voadeira da capital.

De acordo com o capitão Valdir Barbosa, Calango era dono de uma extensa ficha criminal e membro do crime organizado no estado.

Ele lembrou que o criminoso era o principal suspeito de um crime bárbaro: o homicídio do mototaxista Silvan dos Santos Farias, de 40 anos, que desapareceu no Natal de 2020 e foi achado morto dias depois, dentro do poço de uma chácara na Linha E, zona oeste de Macapá.

Segundo a polícia, o corpo só foi encontrado depois de Calango foi preso com o celular da vítima, no dia 12 de janeiro de 2021. Ele, então, teria confessado do assassinato e mostrou onde teria ocultado o cadáver, após matar a vítima a pauladas e facadas, a mando de um detento do Iapen. O motivo seria o suposto envolvimento amoroso de Silvan com uma ex-companheira do mandante.

Contudo, no decorrer do processo, a Justiça considerou que havia outras circunstâncias acerca da morte do motaxista, como supostas dívidas com agiotas, e que Calango alegou ter sido torturado para confessar o crime. Por isso, mandou soltá-lo em dezembro de 2021.

Neste sábado, ele trocou tiros com policiais da COE depois que denúncias da comunidade apontaram que estaria amedrontando e roubando ribeirinhos na região do Bailique.

Na madrugada, em uma tentativa de abordagem a embarcação, Calango foi avistado saindo de uma catraia e correndo para área de mata. Os policiais foram atrás e houve o confronto que resultou na morte do criminoso, segundo relatou o oficial do Bope.

Ainda com vida, Calango foi colocado em uma embarcação e trazido para Macapá pelos próprios policiais contra quem atirou. Chegando na capital, ele foi levado ao Hospital de Emergência do Centro, mas não resistiu aos ferimentos.

“Ele respondia por outros processos de homicídio, roubo e furto, estava com mandado de prisão em aberto, era membro de uma das facções mais violentas da capital, costumava exibir armas em vídeos na internet”, comentou o capitão Valdir.