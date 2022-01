Vaga no TCE: deputados mudam voto e Marília passa ter maioria para indicação

Marília disputa a vaga com Luciana Gurgel

Por SELES NAFES

Na tarde desta quinta-feira (20), quatro deputados retiraram as assinaturas de apoio à deputada estadual Luciana Gurgel (PMB) e se reposicionaram em favor da deputada Marília Góes (PDT) para que ela ocupe uma cadeira de conselheira do Tribunal de Contas do Estado (TCE). A mudança de apoio deixou Marília na dianteira pela disputa do cargo, que é vitalício.

As duas concorrem à indicação da Assembleia Legislativa para a vaga de Júlio Miranda, que será aposentado amanhã (21) pelo critério de idade.

Os deputados que retiraram o apoio foram: Zezinho Tupinambá (PSC), Alberto Negrão (PP), Jaime Perez (PTC) e Diogo Sênior (PMB). Os ofícios possuem exatamente o mesmo texto e mencionam o caráter “irrevogável” em favor de Marília Góes. Eles também foram protocolados simultaneamente, às 12h35min.

Com a retirada do apoio à Luciana Gurgel, esposa do deputado federal Vinícius Gurgel (PR), a deputada do PDT e primeira-dama do Estado passaria a ter 15 dos 24 votos possíveis. Paulo Lemos (Psol) tem dito que deve se abster do processo.

Não há prazo para que a Assembleia Legislativa indique o nome ao TCE. O presidente da corte, Michel JK, deve comunicar a vacância ao Legislativo tão logo seja ocorra o ato de aposentadoria de Júlio Miranda, que também foi conselheiro indicado pela Alap.