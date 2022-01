Vendedor de churrasquinho tem casa invadida e é morto ao reagir a roubo

Vítima ainda chegou a ser levada ao Hospital de Emergência. Crime ocorreu Bairro Parque dos Buritis, na zona norte de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Elielson Ferreira dos Santos, de 42 anos, foi assassinado a tiros durante uma tentativa de roubo a sua residência, na Rua Elionai César da Silva, no Bairro Parque dos Buritis, na zona norte de Macapá. O crime ocorreu na por volta de 3h30 da madrugada desta sexta-feira (28).

De acordo com o capitão Rafael Marques, do 2° Batalhão da Polícia Militar do Amapá, populares relataram que um homem armado invadiu o imóvel, arrombou a janela e a vítima acordou com o barulho. Ao se levantar da cama, deparou-se com o criminoso dentro da casa.

Elielson Ferreira teria reagido e foi atingido com três disparos de arma de fogo. Ele foi socorrido primeiramente por seu filho. O Samu foi acionado, porém, quando chegou na residência a vítima já não estava no local.

“Ele foi socorrido pelos vizinhos e familiares até o Hospital de Emergência, ainda com vida. Posteriormente, veio a óbito na casa de saúde”, disse o capitão Rafael Marques.

Ainda não há informações se o assassino agiu sozinho ou teve apoio de comparsas. A polícia continua as buscas. Ainda segundo informações de populares repassadas à PM, a vítima trabalhava com venda de churrasquinho.