VÍDEO: homem tira couro de cachorro na rua em Santana

Internautas desconfiam que carne seria vendida em frente a festas que acontecem na cidade

Por ANDRÉ SILVA

Em Santana, a 17 km de Macapá, um motorista flagrou, com o celular, uma cena inusitada na calçada de uma rua. Ele filmou um rapaz tirando o couro de um cachorro em plena luz do dia e sem se preocupar com quem passava pelo local.

Ainda não se sabe o que ele ia fazer com o cachorro, mas internautas acreditam que a carne do animal seria comercializada como churrasquinho.

No vídeo é possível perceber que a pessoa que filmava já havia passado pelo local anteriormente, observado a cena e decidiu voltar para gravar. Enquanto flagra a situação, ela vai narrando.

“Rapaz passei aqui perto de casa atrás do quartel. A imagem do meu telefone não está bacana, mas não tem um pião ‘descorando’ um cachorro ali cara!? Já pensou uma presepada dessa?”, narrou, espantado, o motorista. Assista.

A cena acontece em uma rua que fica localizada atrás do 4º Batalhão da Policia Militar do Amapá. A veracidade da cena e a localização foram confirmadas pelo jornalista Jeferson Pacheco, do programa Chutando Balde, que vai ao ar naquele município. Ele compartilhou o vídeo no Facebook assim que o recebeu e viu que se tratava de um fato ocorrido em Santana.

“Tem um pessoal nos grupos aqui que está dizendo que conhece o cara. Ele vende churrasquinho na frente das festas aqui na cidade, mas ninguém tem certeza disso”, explicou o jornalista.

Representantes da Organização não Governamental Gateiros Tucujus, encaminharam o vídeo para a Delegacia de Meio Ambiente (DEMA).

“As informações que temos é a mesma que todo mundo tem. Não tem como saber quem é a pessoa e nem quem filmou também. Facilitaria que a pessoa que viu, tivesse feito a denúncia ou contatado alguma ONG, mas não foi o que aconteceu”, relatou Laura Machado, diretora-secretária da Gateiros Tucujus.

O portal selesnafes.com entrou em contato com a DEMA, que informou que o caso já está sendo investigado pelos agentes da delegacia.