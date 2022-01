VÍDEO: ladrão é desarmado por vítimas

Tentativa de assalto ocorreu no Bairro Novo Buritizal, zona sul de Macapá. Vídeo viralizou na internet.

Por ANDRÉ SILVA

Uma tentativa frustrada de assalto a um estabelecimento comercial no Bairro Novo Buritizal, zona sul de Macapá, por pouco não acaba em tragédia. Imagens do circuito de segurança do local flagraram toda a ação dos bandidos e a reação da vítima, que teve ajuda.

O vídeo mostra um homem de camisa cinza, identificado como Orielberton Silva Freitas, de 26 anos, entrando no mini box, na manhã do último sábado (15), enquanto o comparsa dele, Elton Pinheiro Gomes, de 20 anos, dá apoio à ação criminosa na entrada da loja.

O empresário, distraído olhando o celular, não percebe a chegada do bandido, até que ele saca a arma e anuncia o assalto. Por várias vezes, o assaltante aponta a arma para o rosto comerciante, que com as mãos erguidas responde às perguntas sobre dinheiro.

Em seguida, um dos funcionários entra no local e percebe toda a cena enquanto o bandido armado continua ameaçando o comerciante e exigindo dinheiro. Ele ainda consegue pegar algumas notas, mas quando se distrai, o comerciante decide reagir e avança em direção à arma.

O empresário não quis se identificar e nem gravar entrevista, mas disse que só reagiu porque percebeu que o ladrão estava “atrapalhado”, pois na mesma mão que empunhava a arma, ele passou a segurar um celular que pegou do balcão.

Ao perceber que o comparsa estava em perigo, o outro bandido que dava apoio decide ajudar, mas acaba sendo impedido pelo funcionário, que enfrenta o perigo junto com o patrão. As imagens são angustiantes. Assista:

Por pouco, nenhuma das vítimas saíram feridas. Já os bandidos foram imobilizados, amarrados e apanharam de populares, que os seguraram até a chegada da viatura do 1º Batalhão da Polícia Militar (PM).

O capitão Elder Carvalho, da Divisão de Relações Públicas e Imprensa do 1° Batalhão, orienta que a vítima não reaja nesse tipo de situação. Ele explica que em ações como essas o infrator está sempre com o dedo no gatilho.

“Qualquer movimento que a vítima possa fazer, ele pode acionar esse gatilho e acontecer um disparo, que pode atingir a vítima de forma fatal. A PM sempre orienta a vítima a não reagir em qualquer assalto. A vida vale muito mais que qualquer bem ou valor que o bandido possa ter levado. Nesse caso, o infrator levou a pior, mas não é sempre assim que acontece. Na maioria das vezes que a vítima reage, o infrator efetua o disparo”, orientou o capitão.

Os bandidos foram levados para o Hospital de Emergência (HE) para receberem cuidados médicos, e em seguida, foram encaminhados ao Ciosp do Pacoval.

Autuados em flagrante por porte ilegal de arma e tentativa de roubo, foram encaminhados ao Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen).