VÍDEO mostra idoso sendo atropelado intencionalmente, afirma família da vítima

Caso aconteceu no Bairro Nova Brasília, em Santana, a 17 km de Macapá.

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Justiça. É o que pedem familiares do aposentado Raimundo Rodrigues de Carvalho, de 70 anos, que foi atropelado no dia 1° de janeiro de 2022. O motorista não parou para prestar socorro e fugiu do local.

O caso aconteceu no cruzamento da Avenida Stélio de Oliveira com Rua Adálvaro Alves Cavalcante, no Bairro Nova Brasília, em Santana.

Tudo foi registrado por uma câmera de segurança. As imagens mostram que às 13h35 o idoso vem caminhando com um guarda-chuva nas mãos e começa a atravessar a rua. Ele iria para um almoço de confraternização na casa de amigos.

Antes de chegar na calçada, o condutor de um veículo preto, faz um movimento brusco em direção a vítima que não teve tempo de reação. Pelo vídeo, antes disso, o carro não atingiria seu Raimundo. Com isso, a família do idoso não tem dúvidas de que foi intencional.

Raimundo foi socorrido por populares. Pai de 6 filhos, ele agora está em estado grave. Está intubado.

“Teve fraturas graves na cabeça e por conta disso ele está intubado no Hospital Estadual de Santana. De acordo com o médico, ele ficará com sequelas, mas não sabemos ainda a proporção. Não houve melhora no seu quadro clínico”, disse Lilia Carvalho, neta da vítima.

Os parentes e amigos do idoso buscam identificar o motorista e o que lhe motivou ao ato.

“A família busca por justiça, primeiramente, para que isso não possa ficar impune, e entender realmente o que levou a uma pessoa a fazer isso com um senhor de idade, que trabalhou a vida toda e nunca desejou e nem fez mal a ninguém”, acrescentou Lilia.

A família já procurou a 1ª DP da cidade e apresentou indícios que podem levar ao suspeito.

Capa: Reprodução