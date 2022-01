Vigilante é morto a tiros ao deixar residência da mãe

Walber Dias, de 38 anos, estava saindo da casa da mãe dele quando foi surpreendido pelos atiradores

Por OLHO DE BOTO

A Polícia Civil do Amapá investiga o assassinato de um homem ocorrido nesta terça-feira (25), na Travessa Bom Jardim, no Bairro Marabaixo IV, na zona oeste de Macapá. A vítima foi morta a tiros dentro do carro.

De acordo com a polícia, ele estava saindo da residência da mãe num carro vermelho, mas foi surpreendido por homens em outro veículo de cor branca que abriram fogo contra ele.

A suspeita é de que os assassinos estavam acompanhando a rotina de Walber para surpreendê-lo no momento certo.

“Ele era vigilante e trabalhou muito anos no interior do Estado, onde tem família também, estava morando aqui na casa da mãe e ao mesmo tempo da casa da companheira no Bairro Santa Rita”, disse o delegado Wellington Ferraz.

O delegado informou que moradores da rua falaram bem a respeito da vítima, que costumava jogar futebol e tinha uma boa relação com a vizinhança.

Walber dos Santos Dias, de 38 anos, foi levado para o Hospital de Emergência de Macapá, mas foi declarado morto ao chegar à unidade.