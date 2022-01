Waldez dá novo comando à Secretaria de Trabalho e Empreendedorismo

Novos gestores são Luiz Carlos Araújo e Erika Bandeira, que tomaram posse na sexta-feira (7).

O contabilista e secretário executivo Luiz Carlos Araújo é o novo secretário de Estado do Trabalho e Empreendedorismo. Ele foi empossado pelo governador Walde Góes (PDT) no Palácio do Setentrião, em Macapá.

Luiz Carlos assumiu a pasta nesta sexta-feira (7), no lugar da odontóloga Marcela Chesca, que estava há quase três anos à frente da Secretaria do Trabalho e Empreendedorismo (Sete).

O novo gestor é funcionário público federal lotado na Secretaria da Fazenda (Sefaz) e também já ocupou cargos na Secretaria de Saúde (Saúde) e atuou como secretário adjunto da Secretaria de Planejamento (Seplan).

Também tomou posse, como secretária adjunta da Sete, Erika Bandeira, que também é da área de contabilidade, tem experiência profissional como gerente administrativa e assessora parlamentar.

Góes destacou a importância da política desenvolvida pela pasta que foi instituída durante sua gestão.

“Nós trabalhávamos as políticas de assistência social e trabalho e empreendedorismo em um único órgão. Como a agenda da assistência exigia a maior parte da demanda, houve a necessidade de criarmos a Sete para que os serviços fossem desenvolvidos com ainda mais foco. Temos um ano totalmente promissor, de novos negócios e oportunidades e a sete tem a missão de focar na qualificação como estratégia necessária para esse setor”, enfatizou o governador.

Luiz Carlos Araújo da Silva é bacharel em Secretariado Executivo pela Universidade Federal do Amapá (Unifap), graduado em Ciências Contábeis e pós-graduado em Gestão Fazendária. É funcionário público federal lotado na Sefaz há 37 anos.