500 famílias poderão comprar casas em Macapá com entrada garantida por emendas

Anúncio foi feito hoje (17) em evento do Sebrae. Emendas são do senador Randolfe Rodrigues e deputado Acácio Favacho

As emendas garantidas pelo senado Randolfe Rodrigues (Rede) e o deputado federal Acácio Favacho (Pros), no valor de R$ 10 milhões, vão garantir que famílias possam dar a entrada e financiar a casa própria na capital.

O anúncio foi feito nesta quinta-feira (17) durante no Fórum Norte/Nordeste da Indústria da Construção, no Sebrae de Macapá.

O evento contou com a participação do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho, além do secretário nacional de Habitação, Alfredo Santos.

Diferente de construir residenciais populares, o programa da prefeitura de Macapá que vai receber as emendas funcionará em convênio com a Caixa Econômica Federal.

“O que nós estamos fazendo é novo. Vamos direcionar esse recurso federal para que a prefeitura crie um programa, que por meio da Caixa Econômica Federal a população poderá solicitar um financiamento de um imóvel. A pessoa irá receber o recurso para dar entrada na casa própria”, explicou o senador.

O senador lembrou que o programa também vai estimular o setor da construção civil com a geração de empregos.

O programa ainda será lançado pela prefeitura de Macapá, dentro do prazo de 20 dias.