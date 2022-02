Vamos acompanhar a análise do capítulo 29 de Gênesis e tenha uma ótima sexta-feira (11)

O Bom dia! Jacó fugiu de casa, encontrou Raquel, e fez um acordo com o pai dela para se casarem. No entanto, houve trapaça por parte de Labão, o pai de Raquel. Se não quiser ser enganado, não engane ninguém. Ouça a análise do capítulo 29 com o pastor Josué de Almeida, da Igreja Adventista do Sétimo Dia, em Macapá, e tenha uma ótima sexta-feira (11).