“Acabou nossa alegria. Levaram um pedaço de mim”, chora mãe em enterro de PM assassinado

Sepultamento ocorreu no cemitério Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Amigos, familiares e colegas de profissão despediram-se, nesta sexta-feira (25), do tenente da Polícia Militar, Kleber dos Santos Santana, morto aos 42 anos, pelo capitão da Reserva Remunerada, Joaquim Pereira da Silva, de 61 anos.

O crime ocorreu após um desentendimento de trânsito, na manhã de ontem, na área central e Macapá. O caso teve grande repercussão pela forma como ocorreu e comoção porque o filho da vítima, de apenas 4 anos, estava no veículo.

As homenagens iniciaram no comando da PM. O cortejo passou em frente à residência da família, na Avenida Anhanguera, Bairro Beirol, e seguiu até a Assembleia Legislativa – local onde Kleber Santos estava lotado. Depois, finalizou no Cemitério Nossa Senhora da Conceição.

Com cânticos e orações, as pessoas em prantos davam o último adeus a Kleber. A todo momento sua mãe, dona Creuza, lembrava do legado do filho.

“Nossa família não será mais a mesma. Acabou nossa alegria. Levaram um pedaço de mim. Era um grande pai, um brincalhão. Como vou sossegar em casa sabendo que meu filho está aqui. Por que me deixou meu filho? Por que?”, lamentava, ao recordar.

Como de praxe, o comandante da PM, coronel Paulo Matias, prestou condolências à família enlutada e entregou a bandeira do Amapá para a mãe da vítima. O gesto visa agradecer a importância dos serviços prestados pelo militar e lamentar a perda do grande profissional.

“Nosso sentimento é de condolências, dor e de perda. Agora deixa um filho órfão, dói em todos nós, principalmente naqueles que são pais. Somos solidários a toda família e amigos. Fizemos uma simples, mas justa homenagem, é o mínimo que podemos fazer a esse excelente profissional”, disse Matias.

O adeus ainda contou com salva de tiros e palmas no cemitério. Além da bandeira do estado, outras duas, a do Flamengo e do Brasil, foram colocadas em seu caixão.

Kleber dos Santos Santana completaria este ano duas décadas de serviços prestados a Polícia Militar. Realizou o sonho ser policial. Amava o que fazia e era apaixonado pelo flamengo e sua família. Deixa esposa e filho.