Acusada de matar o marido em Belém usava nomes falsos em redes sociais

Ela foi presa nesta sexta-feira (18) no Bairro das Pedrinhas, em Macapá

Policiais civis do Amapá prenderam, nesta sexta-feira (18), uma mulher acusada de matar o marido no estado do Pará, há cerca de dois anos. Ele estava usando nome falso até nas redes sociais para dificultar a sua localização.

A prisão foi feita pelo Núcleo de Operações em Inteligência (NOI), sob comando do delegado Alan Moutinho. A mulher de 36 anos, que não teve o nome divulgado, estava morando em uma quitinete no Bairro das Pedrinhas, na zona sul de Macapá.

Ela teria assassinado o marido com uma facada no abdômen em Belém, no ano de 2019, durante uma discussão na residência onde o casal morava.

Além de usar nomes falsos nas redes sociais, ela costumava informar endereços errados à justiça. Depois de presa, ela foi encaminhada para a penitenciária do Amapá (Iapen), onde aguardará o momento de ser transferida para Belém para continuar respondendo ao processo por homicídio.