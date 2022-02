Acusado de dezenas de assaltos, jovem bandido morre em confronto com a polícia

Criminoso de 17 anos encara vítima em um dos crimes. Só ontem ele tinha participado de dois assaltos na mesma noite, segundo a PM

Por RODRIGO ÍNDIO

Jovem, mas muito perigoso. Everaldo Costa Souza Filho, de 17 anos, morreu na madrugada deste sábado (12) durante ação do Batalhão de Operações Especiais (Bope) da PM do Amapá contra indivíduos armados. Eles estavam numa área de mata no Bairro Morada das Palmeiras, na zona norte de Macapá.

Segundo o capitão Hércules Lucena, por volta de 23h ainda de sexta, cinco criminosos portando armas de fogo efetuaram um roubo bastante violento no Bairro Brasil Novo.

O bando rendeu uma família, subtraiu pertences e desferiu tiros em direção à vítima dentro de sua casa, e a um vizinho que estava na calçada. Por pouco eles não foram feridos.

Os criminosos fugiram e cerca de meia-hora depois invadiram outra residência já no Bairro Parque dos Buritis. Lá, além dos bens da família, ainda subtraíram uma motocicleta modelo Biz.

De posse das informações, equipes do 2° Batalhão da Polícia Militar intensificaram o patrulhamento e conseguiu visualizar os marginais saindo na motocicleta. Houve perseguição.

Conforme a PM, os dois suspeitos que estavam na motocicleta da vítima não obedeceram a ordem de parada. Foi solicitado apoio do Giro do Bope que estava nas proximidades.

“Os marginais abandonaram a moto, que logo foi apreendida pelo 2° BPM, e fugiram para área de mata. A equipe do Giro adentrou na mata com o intuito de realizar a prisão, mas os marginais realizaram disparos de arma de fogo. A equipe reagiu e um marginal foi alvejado”, detalhou Hércules Lucena.

O socorro médico foi acionado, mas o assaltante não resistiu. Um revólver calibre 38 foi apreendido.

O Bope detalhou ainda que Everaldo Costa, conhecido como Nenê, apesar de adolescente era um velho conhecido da polícia. Ele tinha participação em dezenas de roubos a residências. Em alguns, câmeras de segurança mostram ele em ação delituosa agindo de ‘cara limpa’ como no vídeo acima, em ação ocorrida em setembro do ano passado.

Algumas joias e celulares foram recuperadas. Os outros bandidos continuam sendo procurados.