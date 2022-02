Acusado de matar amigo na Ilha de Santana é condenado a 12 anos

Crime ocorreu em maio de 2020, no município de Santana, a 17 km de Macapá.Crime ocorreu em maio de 2020, no município de Santana, a 17 km de Macapá.

Permanecerá preso no Instituto de Administração Penitenciária do Amapá (Iapen) Kevin Viana de Morais, acusado de assassinar Jaime Estrão Costa, durante uma bebedeira com uso de drogas na Ilha de Santana. Eles eram amigos, segundo o inquérito policial.

Kevin foi julgado e condenado a 12 anos de prisão nesta segunda-feira (14), em Santana, município onde ocorreu o crime, do outro lado do Rio Amazonas, na Ilha de Santana. O Juri acatou a tese do promotor Horário Coutinho de homicídio duplamente qualificado, por motivo fútil e recurso que impossibilitou chance de defesa à vítima.

Segundo a denúncia do Ministério Público, no dia 7 de maio de 2020, por volta de 23h, Jaime foi morto a facadas e terçadadas. Os golpes foram desferidos por Kevin após uma discussão por causa de drogas. Ambos bebiam juntos no momento.

“O réu foi condenado por crime hediondo, sem qualquer chance de defesa da vítima. A Justiça foi feita, resultado do trabalho do MP-AP e da Polícia Civil. Parabenizo a magistrada pela condução e o Júri pelo resultado justo”, frisou Horácio Coutinho, satisfeito com a condenação.

Kevin já estava preso no Iapen pelo crime. Agora ele começará a cumprir a sentença. O tempo em que esteve preso após o crime será abatido nos 12 anos de condenação.