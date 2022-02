Alunos aprendem robótica nas escolas de Pedra Branca

EDUCAÇÃO NO INTERIOR DO AMAPÁ

Serão investidos mais de R$ 350 mil

Além das disciplinas regulares como matemática e língua portuguesa, estudantes de Pedra Branca do Amapari, a cerca de 189 km de Macapá, também aprenderão as noções básicas de robótica. O objetivo da prefeitura é despertar no aluno o interesse por inovação tecnológica.

O Programa Robótica Educacional no Amapari prevê mais de R$ 350 mil em investimentos para atender alunos da rede municipal. A robótica é a ciência que estuda a construção de robôs que podem ajudar nas atividades humanas profissionais ou caseiras.

“Nos comprometemos com a inovação na aprendizagem dos alunos da rede municipal de Pedra Branca do Amapari, já que muitas dessas crianças não teriam oportunidade de acesso a esses materiais e conteúdos, por isso o nosso objetivo é garantir o máximo de acesso e de oportunidades através do ensino público”, justificou a prefeita Beth Pelaes.

O secretário de Educação, Gabriel Santos, explica que todos os kits seguem os parâmetros e diretrizes do FNDE (Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação), com prática pedagógica reiterada e validada pelo MEC.

“Nós seguimos todas as diretrizes e temos alunos em potencial para desenvolver projetos inovadores, e todos serão reconhecidos por isso”, garantiu.

Nas oficinas de robótica, os alunos aprenderão a escrever um diário de bordo e projetos na área, além de outras atividades como treino prático de conteúdos para estimular no aluno o espírito de pesquisador.