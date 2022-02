Amapá confirma variante Ômicron

Confirmação veio através sequenciamento genético feito pelo Instituto Evandro Chagas, do Pará, em duas amostras coletadas no Amapá.

Compartilhamentos

O Governo do Amapá confirmou, nesta terça-feira (8), a circulação da variante Ômicron da covid-19 no Estado. A confirmação veio com o resultado do sequenciamento genômico em 25 amostras suspeitas, das quais em duas foi detectada a presença da Ômicron B.A.1.

O sequenciamento foi feito pelo Instituto Evandro Chagas (IEC), de Belém (PA).

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), evidências preliminares sugerem um risco maior de reinfecção com a nova variante em relação a outras. O que mais chama a atenção em relação à nova variante é a quantidade de alterações genéticas detectadas em seu sequenciamento. Outras caraterísticas são a capacidade de adaptação e o aumento na transmissibilidade.