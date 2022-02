Amapá Jovem: 10,7 mil beneficiários ganharão vale transporte

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Todos os dias Tahís Cardoso da Silva, de 23 anos, acorda cedo para ir em busca de aprendizado e qualificação profissional. Filha de pais separados, ela mora com os tios, no Bairro Zerão, na zona sul de Macapá.

A casa é sustentada com o suor do trabalho braçal do tio, que é mestre de obras. Com a chegada das chuvas, os serviços reduzem bastante e tudo fica ainda mais difícil.

Cursando o 5° semestre de Pedagogia em uma faculdade na área central da capital e desde o ano passado sendo bolsista do Programa Amapá Jovem, Tahís utiliza ônibus diversas vezes durante a semana para se locomover entre uma atividade e outra.

Como sua renda é pouca, gastava os R$ 150 do incentivo financeiro que o Governo do Amapá lhe repassa mensalmente com transporte coletivo. Mesmo assim, algumas vezes chegou a não ter como pagar passagem e precisava dar o jeito. Quando não conseguia, infelizmente, não ia para aula ou capacitação.

“O custo com ônibus é alto, principalmente, nessas situações dos dias atuais. Sou uma pessoa que não gosta de faltar em nada, pois penso na minha vida profissional, mas estava difícil. Só não ia andando porque é muito longe de casa. Era bem delicado”, desabafou.

Nesta terça-feira (15), Tahís Cardoso recebeu uma boa notícia. Ela será um dos milhares de jovens que integram o Amapá Jovem que serão contemplados com vale transporte mensal.

“Agora esse novo apoio do vale transporte é algo que tira uma preocupação de mim por não ter como ir para as minhas atividades. Sou grata”, disse Tahís.

Vale transporte jovem

Foi durante uma solenidade que o governador do Amapá, Waldez Góes (PDT), assinou o decreto que altera a regulamentação do programa Amapá Jovem. A finalidade é dispor o benéfico de vale transporte para os participantes, sejam eles bolsistas ou monitores. O investimento é de cerca de R$ 5 milhões articulados pelo senador Davi Alcolumbre (UB-AP).

“Estamos atendendo 100% dos jovens que precisam de vale transporte para a prática de suas atividades extracurriculares e capacitações, não ficará nenhum de fora. Os que ingressarem no próximo mês e precisarem, também vamos estar garantindo”, afirmou Góes.

“Este já é o maior programa público de enfrentamento e beneficiamento à juventude amapaense. O programa, a capacitação, o enfrentamento das dificuldades, a qualificação e a formação de uma juventude com a mente aberta para o futuro, uma juventude tecnológica; com tudo isso, eu tenho absoluta certeza que ficará registrado na vida desses jovens, o significado e a importância do programa Amapá Jovem e parabenizo o governo do estado por mais essa iniciativa”, comentou o senador, que participou da cerimônia de forma remota.

Nesse primeiro momento são 10.700 beneficiários que terão acesso ao vale transporte.

De acordo com secretário de juventude, Pedro Filé, desse público, 6 mil jovens vivem com uma renda de R$ 0 a R$ 500 declarado dentro do senso interno. Ele explicou os próximos passos.

“A gente acredita que até na próxima terça-feira que vem a gente já anuncia como funciona a questão do cadastramento. Vai ter um cartão específico confeccionado pelo sistema de ônibus. O bolsista vai ter 16 passes no mês para que ele possa se deslocar para as atividades”, detalhou.

Os outros benefícios de Passe Livre ou Social não serão afetados.