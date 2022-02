Amapá registra alta de 1.042,6% na média móvel de casos e anuncia mais leitos

Estado manteve as medidas de proteção no decreto desta terça-feira,1. Parecer epidemiológico apontou aumento na média móvel de 10 vezes mais em novos casos.

O Amapá teve aumento de 1.042,6% na média móvel de casos confirmados de covid-19, de acordo com relatório epidemiológico apresentado em reunião do governo estadual com as prefeituras por videoconferência, nesta terça-feira (1º). O encontro foi para avaliar a evolução da doença e decidir as novas medidas de proteção.

Além da média móvel de novos casos, houve aumento da taxa de retransmissão viral (Rt), que representa a velocidade de propagação do vírus. Ela subiu de 1,5 para 1,84. A busca por atendimento nas Unidades Básicas de Saúde (UBS) também aumentou, de 455 para 1.247 por dia, um aumento de 213,29%.

Também aumentou de 85 para 148 o número de pacientes hospitalizados na rede pública e privada, 30 deles são crianças. De acordo com o levantamento apresentado pela secretária, nenhuma delas havia sido vacinada.

Diante do cenário, o governo anunciou que será ampliada a retaguarda hospitalar, com novos leitos clínicos e de UTI na rede estadual, além de intensificação das fiscalizações e campanhas de imunização no estado.

O Governo havia ampliado a oferta de leitos clínicos e de UTI, de 144 em dezembro de 2021 para 233 em janeiro de 2022 e, agora, uma nova ampliação de 76,82% totaliza 412 leitos para o atendimento a pacientes com covid-19 na rede pública estadual.

Decreto

O Estado decidiu manter as medidas de proteção à vida como a suspensão de shows, festividades carnavalescas e outros eventos que gerem aglomeração.

