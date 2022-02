Amapaense é a 1ª nortista a vencer o Miss Brasil de Las Américas

As candidatas foram avaliadas em oratória, beleza corporal e entrevistas, até o desfile final.

Por RODRIGO ÍNDIO

A amapaense Amanda Marques, de 26 anos, foi eleita Miss Brasil de Las Américas 2022. A modelo se tornou a primeira nortista a ganhar esta coroa, e, além do título principal, foi eleita Miss Fotogenia.

O concurso reuniu em sua 10ª edição outras 19 candidatas de todo o país. O evento aconteceu no Teatro Bom Jesus, na cidade de Curitiba, no estado do Paraná, entre 17 e 19 de fevereiro.

Durante os dois primeiros dias, as candidatas foram avaliadas em oratória, beleza corporal e entrevistas, até o desfile final divido em top 15, top 6 e top 3.

“Quando eu ouvi o nome do meu estado sendo chamado como a Miss Brasil de Las Américas foi emocionante, sensação dever cumprido. Eu não me sinto uma campeã, mas uma representante de todas as demais meninas que estavam em busca dessa conquista”, conta Amanda Marques.

Além da coroa e faixa, ela recebeu premiações de marcas patrocinadoras do evento e receberá preparação para o concurso Reina Internacional de los Mares, na Costa Rica, que ocorre em maio de 2023.

“Minha vida deu uma reviravolta logo após eu ser eleita. Estou aproveitando cada momento desse reinado, me dedicando de forma integral e aproveitando as oportunidades de trabalho que estão surgindo. Pretendo dar mais visibilidade a causas sociais aqui mesmo no estado e se tiver a oportunidade, fora dele também”, disse a miss.

Para a preparação internacional, a miss intensificara as aulas de inglês, espanhol, oratória, teatro, passarela e academia. Amanda deixa um recado para quem busca seguir esta carreira.

“Não deixem de acreditar em seus sonhos e objetivos de vida. Eu lutei e me dediquei muito para trazer essa conquista para o Amapá. Se eu consegui, você que tem esse sonho também pode, só basta ter muito foco, determinação e muita fé”, disse.

Perfil

Amanda Marques é pedagoga formada pela Universidade Estadual do Amapá (UEAP). Moradora do Bairro Fazendinha, em Macapá, é filha de uma técnica de enfermagem e um motorista. Tem 4 irmãos. Ama animais, ler e escrever. Pretende ser do mundo da aviação.

Concurso

O Miss Brasil de Las Américas é coordenado nacionalmente por Ana Lúcia Lopes e Bárbara Rucci. No Amapá, Eduardo Maués, é o coordenador.

No evento realizado na semana passada também foram disputadas as categorias:

Mini Miss;

Miss infantil;

Miss Pré-Teen;

Miss Teen;

Miss Petit (que são para mulheres de até 1,64 de altura);

Mrs (categoria para mulheres a partir dos 28 anos, mães, mulheres casadas solo);

Mister.

O objetivo é valorizar a beleza nos diversos âmbitos promovendo arte, cultura e conhecimento.