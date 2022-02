Amprev vai suspender pagamento a beneficiários que perderem recadastramento

Prazo final termina no próximo dia 11 de fevereiro, e faltosos ficarão sem o benefício

Por SELES NAFES

Quase mil beneficiários do Instituto de Previdência do Amapá (Amprev) ainda não fizeram o recadastramento e podem ficar sem receber a partir do dia 11 de fevereiro, quando termina o prazo aberto no dia 1º de novembro do ano passado.

Até o último dia (27), após quase três meses de prazo, dos 2.781 beneficiários entre aposentados e pensionistas, ainda faltavam se recadastrar 945 pessoas, sendo 811 civis e 134 militares.

A maioria recebe aposentadoria e precisa, entre outros documentos, apresentar prova de vida. O recadastramento foi lançado em três etapas: a primeira terminou em 30 de novembro, a segunda no dia 16 de dezembro e a terceira e última encerra no próximo dia 11.

Nas duas primeiras etapas, apenas 62% do público foram atingidos.

“Alguns não compareceram ainda por algum problema com irregularidades para continuar recebendo, e outros por pura desinformação. Quem recebe pensão por morte, por exemplo, não pode ter outra renda ou um novo relacionamento estável”, explica o chefe da Divisão de Cadastros e Benefícios da Amprev, Augusto Brito.

“Dia 11 é o dia final, porque no dia 16 fecha a folha e informaremos o relatório das pessoas que não irão receber. Vai ser um problema muito grande para elas”, avalia.

O recadastramento é 100% digital, e deve ser realizado clicando aqui.