Animais em extinção são mortos e seriam vendidos na Guiana Francesa, diz polícia

Apreensão ocorreu no Rio Oiapoque, na fronteira com o território ultramarino francês, a 600 km de Macapá.

Por RODRIGO ÍNDIO

Dezenas de animais abatidos por caçadores ilegais na fronteira do Estado Amapá com a Guiana Francesa foram apreendidos pela Polícia Civil no fim de semana.

Os animais, alguns já esquartejados, prontos para serem vendidos como alimentos, estavam em duas cubas térmicas com gelo dentro de uma embarcação que navegava no Rio Oiapoque, a 600 km de Macapá.

Macacos, pacas, antas, mutuns, patos selvagens estavam entre as espécies abatidas. Entres elas, estavam macacos guaribas, que estão ameaçados de extinção.

Os policiais também e um filhote de macaco prego vivo. O animal estava com uma das pernas amarradas por uma corda e foi resgatado pelos policiais.

De acordo com o delegado da cidade de Oiapoque, Charles Corrêa, o condutor da catraia ainda tentou fugir para o lado francês, mas os agentes fizeram disparos de advertência e o piloto suspeito desistiu da fuga.

Na embarcação estavam dois homens. Eles confessaram que caçaram as espécies dentro do Parque Nacional Montanhas do Tumucumaque – área nacional de preservação ambiental, o que torna o crime ainda mais grave.

Eles também teriam dito que iriam comercializar as carnes na Guiana Francesa, na cidade de São Jorge. Com a dupla, foi apreendida uma espingarda calibre 12, munições. A embarcação com motor Enduro 15hHP também foi confiscada pela polícia.

O filhote de macaco prego e a carne apreendida foram encaminhados ao Ibama.

“Os dois cidadãos presos foram autuados por porte ilegal de arma de fogo e munições, além de crime ambiental”, explicou Charles Corrêa.

A apreensão ocorreu na tarde de domingo (13) durante mais uma etapa da Operação Hórus, que faz parte da estratégia de defesa do Brasil para fiscalizar fronteiras e divisas entre unidades da Federação. A Secretaria Nacional de Segurança Pública envia recursos para subsidiar as ações policiais e os Estados executam as operações fiscalizatórias.