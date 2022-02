Aos 73 anos, morre o Professor Favacho

Ele estava internado no Hospital São Camilo com complicações decorrentes de um câncer em tratamento

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

Um dos nomes mais conhecidos da educação no Amapá faleceu na manhã deste sábado (12), no Hospital São Camilo, em Macapá. Antônio Carlos de Morais Favacho, o Professor Favacho, de 73 anos, lutava contra o câncer.

Favacho foi um dos professores mais atuantes do Estado, e em diferentes governos sempre teve a capacidade de gestão reconhecida, tanto é que dirigiu as escolas mais tradicionais de Macapá, como o CCA, o Tiradentes e chegou a comandar o Caixa Escolar da Secretaria de Educação do Estado (Seed).

No entanto, antes da educação pública, Favacho foi funcionário dos quadros da extinta Teleamapá.

No fim de 2018, ele descobriu que estava com câncer no pulmão e na cabeça, e iniciou o tratamento com quimioterapia e radioterapia. Apesar das complicações, Favacho continuava se comunicando bem e estava reagindo ao tratamento, até passar mal nos últimos dias e ser internado no Hospital São Camilo.

Hoje, por volta das 7h, ele teve uma parada cardíaca. O educador, que já estava aposentado, deixou duas filhas, Aliany e Ana Eva.

A família é do município de Amapá, ainda não anunciou velório e nem o local do sepultamento.