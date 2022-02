Aos 78 anos, morre o ex-deputado federal Sérgio Barcellos

O ex-parlamentar foi um dos protagonistas nos primeiros anos do Amapá na condição de estado

Compartilhamentos

Por SELES NAFES

O ex-deputado federal Sérgio Barcellos, de 78 anos, morreu na tarde desta terça-feira (8) em João Pessoa (PB). Ele estava internado no Hospital Nossa Senhora das Neves, onde se recuperava de uma cirurgia no coração.

De acordo com Luciana Barcellos, viúva do ex-parlamentar, Sérgio estava internado desde o dia 28 de dezembro quando passou pela cirurgia. No entanto, houve complicações e ele permaneceu no hospital até hoje.

Sérgio Barcellos foi um dos personagens mais importantes nos anos que antecederam a transformação do Amapá em estado, em 1988, e na primeira década após a emancipação do ex-território federal. Filho de Anníbal Barcellos, o primeiro governador eleito do Amapá, Sérgio foi deputado federal por três mandatos, mas não consegui a reeleição em 2002.

Em 2017, ele reapareceu e deu uma entrevista ao Portal SelesNafes.Com revelando que, aos 73 anos, estava disposto a voltar para a vida pública filiado ao DEM. O plano era conquistar uma cadeira na Assembleia Legislativa, acreditando que o sobrenome famoso e o currículo do passado o ajudariam na nova jornada. Não deu certo.

Na entrevista, ele fez questão de falar sobre um dos momentos mais polêmicos de sua trajetória, a acusação que ele sempre negou de envolvimento no espancamento de dois vereadores de Macapá. Na época, a Câmara dos Deputados rejeitou o pedido para que ele fosse processado. Depois desse episódio, Sérgio Barcellos continuou popular e ainda foi eleito para mais dois mandatos como deputado federal.

Amigo do pai

No início dos anos 2000, ele decidiu acompanhar o pai, Anníbal Barcellos, quando este decidiu não voltar para o Rio de Janeiro depois de não conseguir a reeleição como prefeito da capital. O pai ainda foi vereador de Macapá, e Sérgio ficou na capital acompanhando a nova fase do comandante.

A intenção da família é que o enterro do ex-deputado federal ocorra no mesmo jazigo onde foi sepultado o corpo do pai, no cemitério Nossa Senhora da Conceição, no Centro de Macapá. A data do funeral ainda não foi informada.

“Eles eram muito amigos, não tem sentido que o sepultamento seja em outro lugar”, justificou Luciene Barcellos.