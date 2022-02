Após aparecimento de cobras em residências de Santana, bombeiros fazem alerta

Cobras de mais de 1,5 metro foram capturadas em área urbana de Santana

Compartilhamentos

Por RODRIGO ÍNDIO

Após o aparecimento de serpentes entre as casas da área urbana de Santana, município a 17 km de Macapá, o Corpo de Bombeiros Militar do Amapá alertou para o risco de populares tentarem capturar por conta própria os animais.

A orientação vem após circular nas redes sociais vídeos de moradores manuseando e matando os répteis que apareceram em dias chuvosos.

Os dados do 5º Grupamento Bombeiro Militar apontam que em janeiro foram computados 3 casos de resgates de serpentes de grande porte, sendo dois nos últimos quatro dias.

Um deles ocorreu na última quinta-feira (27), quando uma jiboia de quase 3 metros foi vista por populares em um terreno abandonado no Centro da Cidade, na Avenida das Nações.

Já no domingo (30), o resgate aconteceu no Bairro Mutirão do Paraíso, em uma área de ressaca habitada. A cobra resgatada foi uma sucuri de aproximadamente 1,5 metro.

Nos dois casos, o Corpo de Bombeiros fez a captura dos animais e foi instruído a encaminhar as serpentes ao Batalhão Ambiental pra que eles realizassem a soltura em locais apropriados.

Segundo a subtenente Hellen Rocha, existem algumas razões pelas quais esses animais podem aparecer em meio urbano.

“A proximidade das casas com o habitat natural das cobras, ou seja, áreas de florestas ou ambientes alagados. As fortes chuvas também contribuem para o aparecimento das serpentes, pois causam o aumento do nível das águas e estas, são transportadas para outros ambientes”, detalhou a subtenente.

O 5º GBM orienta a população para que não procure realizar a captura, pois esses animais podem se sentir ameaçados e atacar para tentar se defender.

“Ainda nesse contexto, é importante ressaltar que não se deve abatê-los, mas sim, se afastar para não acuar o animal e ligar imediatamente para o Corpo de Bombeiros no número 193 para solicitar a captura, pois somos profissionais treinados para esse tipo de resgate”, finalizou Hellen Rocha.