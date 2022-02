Após discussão de trânsito, um policial mata o outro em Macapá

Crime ocorreu no cruzamento da Rua Odilardo Silva com a Avenida Cora de Carvalho, no Centro da capital do Amapá.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um policial militar teria matado um colega de farda após uma discussão de trânsito na manhã desta quinta-feira (24), em Macapá, por volta de 7h10. Ambos estavam à paisana, e, provavelmente não se identificaram um ao outro.

A vítima, que morreu com um tiro na cabeça dentro de seu carro, estava indo deixar o filho na escola. A criança não ficou ferida, mas viu o pai morrer.

O crime ocorreu no cruzamento da Rua Odilardo Silva com a Avenida Cora de Carvalho, no Centro da capital do Amapá.

Segundo testemunhas, antes dos tiros, os policiais tiveram uma discussão de trânsito, na qual a vítima teria mostrado uma arma ao acusado, a fim de intimidá-lo ou fazê-lo recuar. Contudo, o militar não se intimou e foi atrás.

Após a discussão, o Ônix, onde estava o tenente Kleber Santos, lotado no Gabinete Militar da Assembleia Legislativa do Amapá, parou na preferencial da esquina. O acusado, o major da reserva, Pereira da Silva, que era do Bope, parou sua picape Frontier alguns metros atrás do Ônix, desceu do veículo, abrigou-se atrás dele e começou a disparar.

Os tiros entraram pelo vidro traseiro do Ônix, um dos tiros teria atingido a nuca do tenente Kleber Santos. Uma testemunha que vinha logo atrás filmou poucos segundos da ação do major da reserva. Veja:

A equipe da Delegacia de Homicídios está no local, mas ainda não se pronunciou. No local, pessoas especulam que o major Pereira da Silva teria pensado que o tenente Kleber Santos seria um criminoso quando ele mostrou sua arma durante a discussão de trânsito. Após os disparos, o atirador fugiu do local.