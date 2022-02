Após espancar e roubar taxista, assaltantes trocam tiro com a PM

Confronto ocorreu na Rua do Copala, Bairro do Muca, na zona sul de Macapá.

Um suspeito morreu e outros dois conseguiram fugir após troca de tiros, na noite desta sexta-feira (4), com o Batalhão de Força Tática da Polícia Militar do Amapá.

O confronto ocorreu na Rua do Copala, reduto do tráfico de drogas, no Bairro do Muca, na zona sul de Macapá.

De acordo com a polícia, antes do tiroteio, um taxista havia sido rendido naquelas proximidades, na Rua Hildemar Maia, por três homens armados, que seguiram até o Bairro Ipê, na zona norte.

Durante o trajeto, a vítima foi agredida com tapas e socos na região do rosto. Ao chegar ao Ipê, um ramal, o taxista foi colocado no porta mala do carro, onde continuou sendo agredido até desmaiar. Ele foi acordado pelos próprios infratores com mais tapas e socos.

Mas, os bandidos não perceberam que a tampa do porta malas havia ficado entreaberta. Quando o carro reduziu de velocidade, o taxista saltou do veículo e foi socorrido por populares na Rodovia do Curiaú. Ele ligou para a polícia e descreveu as características dos bandidos.

O taxi, um Grand Siena branco foi avistado na área central de Macapá, e passou a ser seguido por motoristas de aplicativo, que estranharam quando viram o veículo em alta velocidade e na contramão, pela Rua Jovino Dinoá. Os bandidos seguiram de volta o Muca.

Lá, na Rua do Copala, a equipe da Força Tática avistou os três indivíduos. No momento da aproximação, um deles começou a disparar contra os policiais, que revidaram. Quando o tiroteio cessou, um dos suspeitos estava caído. Os outros dois fugiram. O Samu confirmou o óbito do infrator.

Familiares o identificaram como Jeferson de Souza Araújo. O taxista compareceu ao local onde reconheceu o infrator morto como um dos autores do roubo e das agressões.