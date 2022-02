Após espancar trabalhador, assaltante manda áudio com ameaça de chacina; ouça

Bandido apontado como o mais violento, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal.

Compartilhamentos

Por OLHO DE BOTO

Um motorista de 59 anos foi deixado amarrado ao tronco de uma árvore depois de ser assaltado e espancado por dois bandidos, nesta terça-feira (8), em um ramal do km-17 da BR-210, em Macapá.

A vítima faz fretes em um velho caminhão, o veículo e o faturamento do dia, cerca de R$ 800, foram levados pelos ladrões. Um deles, apontado como o mais violento, foi preso pela Polícia Rodoviária Federal.

O autônomo relata que estava nas proximidades da Feira Maluca, na zona sul da capital, quando a dupla chegou numa motocicleta e solicitou um frete de uma mudança que estaria no Bairro Goiabal.

A motocicleta foi deixada no estacionamento da feira e eles seguiram com o motorista, que foi rendido e levado com os olhos vendados até um ramal do km-17.

Depois de cerca de 1 km de distância da margem da rodovia, o motorista foi amarrado ao tronco de uma árvore e começou a sessão de tortura para que ele falasse a senha do aplicativo bancário, mas a vítima não sabia.

Não satisfeitos com os R$ 800 que o trabalhador tinha no bolso, os bandidos obrigaram-no a gravar uma mensagem em seu celular, pedindo a senha de seu aplicativo à família. A mensagem de voz foi enviada ao celular de uma das filhas.

Sem resposta, a vítima foi abandonada na mata e os bandidos fugiram no caminhão, mas antes disseram que não queriam ficar com carro velho, e que o veículo serviria apenas para que eles levantassem R$ 10 mil, depois seria abandonado.

Com um golpe na testa e com as mãos amarradas para frente, o motorista conseguiu se soltar e foi até a margem da via pedir ajuda. Ele foi socorrido por um outro motorista que passava pelo local e deixado no posto de fiscalização da PRF, onde contou com a ajuda de uma equipe comandada pelo inspetor Haroldo Silva.

Sem saber se os ladrões tinham retornado à cidade ou ido ao interior do Estado, os policiais decidiram prestar socorro à vítima. Mas, antes, a pedido do motorista, resolveram verificar a moto dos bandidos, deixada por eles no estacionamento da Feira Maluca.

Quando a polícia chegou ao local, a moto já não estava, foi quando o motorista gritou “lá vai meu caminhão”.

O veículo seguia pela Rua Claudomiro de Moraes, sendo escoltado por um dos bandidos na motocicleta, ele conseguiu fugir, mas o comparsa que dirigia o caminhão roubado foi alcançado pela viatura.

Com ele, a PRF encontrou um simulacro de arma de fogo. O dinheiro levado do trabalhador não foi recuperado.

Após a prisão de Elias Gomes Rodrigues, de 23 anos, a família da vítima recebeu uma mensagem de áudio com ameaças. O bandido que fugiu na moto promete uma chacina na casa do trabalhador, caso o comparsa, Elias, permanecesse preso. OUÇA:

Elias e o simulacro usado do assalto foi presentado no Centro Integrado de Operações em Segurança Pública (Ciosp) do Bairro Pacoval, na zona norte de Macapá. Segundo a polícia, ele tem passagem por tráfico de drogas, em Campo Grande, capital do Estado do Mato Grosso do Sul.